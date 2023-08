La Fondazione Olitec ci offre il Metaverso su di un piatto d’argento

Leggi su moltouomo

(Di martedì 8 agosto 2023) “Coloro che possono immaginare qualsiasi cosa, possono creare l’impossibile”. Alan Turing, matematico. Questo il manifesto nella home dellaRoma. Per capire l’argomento di cui stiamo parlando ascoltiamo la dottoressa Lucia Secchi che ci informa che la, del Dipartimento Ricerca e Sviluppo – Olimaint Roma-Expert in IA lead solution, con il suo comitato, ha deliberato di procedere per l’anno 2023/2024 all’attivazione di piattaforme digratuite e personalizzate secondo il programma d’uso per tutti i soci sostenitori ed ordinari, od aspiranti, che saranno iscritti nell’apposito registro entro e non oltre il 30 settembre 2023 alle ore 12.00. Lametterà a disposizione quindi un ambiente dibasato ...