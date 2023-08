La Curva Sud torna a parlare | “Ora tocca a noi | abboniamoci”

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nell’ultimo comunicato abbiamo espresso delle chiare richieste alla società, necessarie per tutelare chi come noi esprime amore e supporto incondizionato alla squadra. Tale presa di posizione, necessaria, è stata presa per salvaguardare la dignità di un popolo che è stata fin troppo calpestata. Alle porte di un nuovo campionato, riteniamo che i punti del nostro precedente comunicato siano stati rispettati. E ora di tirare fuori quell’orgoglio che abbiamo sempre dimostrato, abbonandoci, chiamando a raccolta tutti, perché ci aspetterà un’annata ardua sotto tutto i punti di vista e soltanto il camminare uniti ed insieme potrà farci raggiungere il nostro obiettivo. Chiamiamo a raccolta tutto il popolo irpino per dimostrare nuovamente il nostro amore incondizionato e il nostro ostinato attaccamento a questi colori”. Così in un lungo cominciato la ...

Per la, infatti, servono 75 euro e 62 per laNord (53 per gli abbonati Plus). E così i distinti costano fino 85 euro , 67 i Nord Est (57 per abbonati Plus) e 62 i Nord Ovest. Stesso ......della Bolivia, hanno riferito fonti ufficiali citate dai media locali. "Un bus che stava viaggiando dalla città di Sucre, nel dipartimento boliviano di Chuquisaca, a La Paz è entrato in una...Laintanto hanno indetto per mercoledi prossimo al "Granillo" (ore 20.30) una la manifestazione per ribadire la necessita di far valere il piu possibile l'unione d'intenti. Parteciperanno ...

Ascoli, tuona la Curva Sud: «Non vogliamo personaggi legati al ... Cronache Picene

Nelle scorse ore fra i tifosi della Roma è scoppiata la polemica per il listino biglietti della partita di Serie A che vedrà i giallorossi affrontare il Milan all'Olimpico il 1° settembre: numerosi ...I tifosi protestano per i prezzi altissimi della sfida contro i rossoneri I tifosi della Roma si fanno sentire. I sostenitori giallorossi non accettano i prezzi, ritenuti ingiusti, per la sfida di ven ...