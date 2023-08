La cura di Piazza Carlo di Borbone affidata a La Reggia Outlet non convince i commercianti

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 8 agosto 2023) Caserta. Com’è stato annunciato, il 21 luglio il comune di Caserta ha reso pubblico un accordo con “LaDesigner” per gestire lae la manutenzione didi. La presa in carico per le attività di manutenzione ordinaria dell’area verde della: ladi alberi ad alto fusto, cespugli, piante, arbusti, nonché la manutenzione e la potatura degli stessi, che a prima vista appare come una soluzione, suscita però perplessità in più di una persona, tra cui il consigliere comunale di opposizione Maurizio Del Rosso. “Ho parlato con più di un commerciante – afferma il consigliere – e il timore intravisto in questo progetto é che si possa generare un effetto boomerang per il commercio del centro storico. Il famigerato ...