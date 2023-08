La Cina saluta le aziende straniere Troppi occhi addosso non piacciono a nessuno

Leggi su formiche

(Di martedì 8 agosto 2023) Inil giro di vite conseguente alla stretta sulle norme di sicurezza e di controspionaggio miete vittime. O meglio. L’ultima a lasciare il Paese è stata la società legale Dentons, la più grande tra quelle occidentali presenti sul territorio cinese, decidendo di scorporarsi in due e trasformando di fatto la Decheng in una realtà indipendente. Quello che un tempo era il braccio cinese dello studio di avvocati, diventerà un ente autonomo con un rapporto “privilegiato”: le due società continueranno dunque a cooperare per il bene dei clienti, si legge in una mail riportata dal Financial Times. Per il resto, “ci aspettiamo che il cambiamento più notevole che vedrete sia un aggiornamento del logo e del marchio della nostra azienda, che tornerà al nostro approccio precedente al 2015 che non include i caratteri cinesi e verrà implementato nelle ...