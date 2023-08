La Campania sbanca al gioco del Lotto | a Villaricca vinti oltre 50mila euro

(Di martedì 8 agosto 2023) Laresta ancora la regione tra le protagoniste per quanto riguarda ildel. Nell’ultima estrazione sono stati distribuiti quasi 200milatra le province di Napoli e Caserta. La vincita più alta è stata realizzata a Maddaloni dove un giocatore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Poi - riporta Agimeg - due colpi a Giuliano in, entrambi da 13.500 euro e sempre con i numeri 8, 20 e 27 sulla ruota di Napoli. ...... Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, CNA Salerno, ONMIC, HUMANITAS e AiC- ... Vaco 'e pressa, checon la pizza 'U' sarracino' con i pomodorini arruscati e quella con la ...... Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, CNA Salerno, ONMIC, HUMANITAS e AiC- ... Vaco 'e pressa, checon la pizza 'U' sarracino' con i pomodorini arruscati e quella con la ...

Lotto: vinti oltre 220mila euro in Campania. Da Caserta a Torre Annunziata, ecco le città fortunate leggo.it

Dagli scaldatelli di Cerignola a quelli dolci delle feste: ecco la storia di una ricetta nata per confortare i pellegrini in viaggio e diventato protagonista della vita quotidiana. Non solo dei puglie ...