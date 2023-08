La battaglia di Bella Hadid contro la malattia di Lyme | «Adesso sto bene»

Leggi su open.online

(Di martedì 8 agosto 2023) «stofinalmente». La top model e influencerha concluso il suo ciclo di cure per ladiche le è stata diagnosticata 10 anni fa, una patologia autoimmune che ha un’origine batterica e che, nel caso della modella, era diventata ormai cronica coi sintomi che spaziano dai dolori muscolari a capogiri, passando per mal di testa e febbre. Ein un lungo post su Instagram ha raccontato, con annesse immagini, le tappe del lungo percorso delle lunghe e dolorose cure. «La piccola me che ha sofferto sarebbe così orgogliosa di essere cresciuta così e di non essersi arresa: vivere in questo stato, peggiorando nel tempo e lavorando cercando di rendere orgogliosa me stessa, la mia famiglia e le persone che mi hanno ...