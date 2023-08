Koopmeiners-Napoli | Atalanta furiosa con De Laurentiis

(Di martedì 8 agosto 2023) Retroscena sulla trattativa: l’non ha gradito i contatti con gli agenti bypassando il club. CALCIOMERCATO. Clamoroso retroscena sulla trattativa traper Teun. Secondo il Corriere dello Sport, il club bergamasco non avrebbe gradito alcuni contatti presi daldirettamente con gli agenti del calciatore. Tutto sembrava procedere secondo i canoni della normale diplomazia calcistica, con una telefonata tra Dee il presidente dell’, Percassi. Tuttavia, una mossa ha cambiato completamente la direzione della trattativa. Dopo quel primo contatto ufficiale, una figura non identificata, ma non legata direttamente a De ...

su Gabri Veiga eL'Arabia felice per chi ci va o ci deve andare. Zielinski quasi si è rassegnato alla ricca idea. Rimarrebbe sennò ai margini, senza contratto e senza sorrisi. ......04 Roma, Mourinho ufficializza l'addio di Ibanez 10:51 Roma, si insiste per Arnautovic 09:34, dalla Nigeria: "Osimhen dice sì all'Al Hilal" 08:40prima scelta in caso di ...due nomi per il dopo Zielinski Secondo Sky Sport, ilvaluta le alternative in caso di addio: in cima alla lista Teune Gabri Veiga . Per l'olandese, ilsi è mosso ...

Osimhen torna ad allenarsi dopo 5 giorni, il contratto con il Napoli resta da rinnovare. Il bomber chiede più degli 8 milioni offerti dal club per rinunciare alle sirene arabe ...Dopo Natan, il Napoli si muove a centrocampo sul mercato: De Laurentiis spinge Zielinski verso l'Arabia e punta Gabri Veiga per sostituire il polacco ...