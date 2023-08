Kessie deluso dal Barcellona | si è sentito 'usato' per fare plusvalenza | la ricostruzione

(Di martedì 8 agosto 2023) Addio di Franckaldopo un solo anno in Spagna. L'ex Milan è di fatti un giocatore dell'Al Alhi, in Arabia...

In appena un anno, la carriera di Franckè completamente stravolta: sedotto e poi abbandonato, il centrocampista è. Cinque anni al Milan, uno Scudetto e il riconoscimento in Italia come uno dei migliori centrocampisti del ...Il suo desiderio potrebbe però restarese trovassero conferma le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna. Calciomercato Juventus,verso l'ArabiaNiente Juventus, né tantomeno la Premier ..."Sono- ha ammesso Xavi dopo la vittoria a Las Vegas nell'amichevole di lusso con il Milan - ... Una battuta anche sul futuro di: "Sa lui quale è la situazione". - foto LivePhotoSport - . ...

Il futuro di Kessiè è in Arabia Saudita. I colleghi di Sport svelano però la delusione dell'ex Milan nei confronti del Barcellona Si chiude dopo solo una stagione l'avventura spagnola di Franck Kessie