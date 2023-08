Kane comincia a pensare all’ipotesi di rinnovare col Tottenham The Athletic

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 8 agosto 2023) Mentre Bayern Monaco econtinuano a discutere della cifra necessaria per il trasferimento di, l’attaccante inizia a stufarsi e adicon il club inglese. Lo scrive The. Il capitano dell’Inghilterra ha ancora il Bayern come sogno di trasferimento, ma i tedeschi e gli Spurs ancora non hanno trovato una quadra e lui non vuole cambiare maglia a Premier già iniziata. Tra l’altro, nella pre-season si è trovato bene a lavorare con il nuovo allenatore, Postecoglou, che gli ha dato un ruolo centrale in squadra. Thescrive: “Bayern Monaco erimangono separati nella loro valutazione di Harrydopo i nuovi colloqui, con l’attaccante propenso a rimanere al club di Premier League così com’è”. Ieri gli ...