Juventus | Vlahovic vola a Monaco di Baviera | previsto un controllo specialistico per il serbo

(Di martedì 8 agosto 2023) In attesa di conoscere il suo futuro, in bilico trae Chelsea, Dusanha raggiuntodiper effettuare una visita specialistica. L’obiettivo di questoè valutare al meglio la sua forma fisica dopo i problemi di pubalgia accusati durante la scorsa stagione. E’ possibile che ilstia valutando le sue condizioni anche in vista dello scambio con Romelu Lukaku, che sembra essere sempre più vicino alla fumata bianca. SportFace.

E così, nell'attesa che il tifoso arrivasse davanti alla sua postazione,ha dapprima iniziato a scrutarlo da lontano poi, quando s'è accorto che la maglia che si stava facendo autografare ...Nel pomeriggio di oggi, martedì 8 agosto, Dusanè volato a Monaco di Baviera.216 Come vi abbiamo scritto ieri sera, continua la trattativa fra lae il Chelsea per lo scambio fra Dusane Romelu Lukaku . Un passo l'hanno fatto i bianconeri, un passo l'hanno fatto i Blues. I due club non sono ancora abbastanza vicini da poter ...

Juventus, Lukaku è più vicino: rilancio del Chelsea per Vlahovic - Sportmediaset Sport Mediaset

Una delegazione di calciatori bianconeri si è goduta l'abbraccio dei tifosi e non sono mancati momenti di ironia e divertimento ...L'infortunio cambia quello che è il calciomercato, spunta l'indizio su quanto accadrà in Serie A in merito alle prossime settimane.