Juventus | ufficiale l’acquisto di Facundo Gonzalez | contratto fino al 2026

(Di martedì 8 agosto 2023) Laufficializzadi un nuovo difensore:lascia il Valencia e si trasferisce in bianconero a titolo definitivo firmando untriennaleal 30 giugno. Ad annunciarlo è stata la stessa società piemontese attraverso un comunicato sul proprio sito: “Arriva dalla Spagna, più nello specifico dal Valencia, a titolo definitivo. Stiamo parlando diGonzález che firma unche lo lega al nostro Clubal. Nato a Montevideo, il giovane difensore classe 2003 inizia a giocare a calcio da molto piccolo. Dopo aver lasciato l’Uruguay a quattro anni, per trasferirsi in Spagna, si accasa all’Unión Deportiva Vista Alegre di Castelldefels. A nove, ...