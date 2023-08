Juventus | Toni | “Preferirei tenere Vlahovic che prendere Lukaku Il serbo avrà tanta rabbia in corpo”

(Di martedì 8 agosto 2023) Sono giorni caldi che potrebbero portare alla fumata bianca fra lae Romelu. Il clamoroso colpo di mercato dovrà però essere quasi “autorizzato” dalla partenza di Dusanche potrebbe finire al Bayern Monaco od anche al Chelsea. A parlare della successione in attacco in casa Vecchia Signora è stato Luca, che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha esposto il suo parere a riguardo. Le parole di: “Mi tengo il classe 2000. È più giovane e di prospettiva. Senza contare che, dopo una stagione come l’ultima nella quale ha avuto qualche problema fisico e non ha reso per tutte le sue qualità, sicuramenteine una gran voglia di riscattarsi. Motivi che mi fanno pensare che disputerà ...

