Juventus | Toni | ' Preferirei tenere Vlahovic che prendere Lukaku Il serbo avrà tanta rabbia in corpo'

(Di martedì 8 agosto 2023) A parlare della successione in attacco in casa Vecchia Signora è stato Luca, che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport , ha esposto il suo parere a riguardo. Le parole di: ' Mi tengo il ...

Sono giorni caldi che potrebbero portare alla fumata bianca fra lae Romelu Lukaku . Il clamoroso colpo di mercato dovrà però essere quasi 'autorizzato' dalla ...Signora è stato Luca, che ...Lasta cercando di mettere in piedi uno scambio con il Chelsea tra Dusan Vlahovic e Romelu ... Luca, durante un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport , in cui ha espresso le sue ......vuole Lukaku allaal posto di Vlahovic , ma 20 fra tifosi ed ex calciatori bianconeri la pensano diversamente e si dicono contrari a questo possibile scambio di attaccanti sul mercato:, ...

Toni: "Juventus, tieni Vlahovic. È più giovane di Lukaku ed avrà tanta rabbia in corpo" TUTTO mercato WEB

Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Luca Toni, ex attaccante, tra le altre, di Juventus e Palermo, dice la sua sulle strategie di mercato dei bianconeri in ...Gli ex della Juve contrari allo scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku: le loro parole alla Gazzetta dello Sport Il tormentone dell’estate è la possibilità dello scambio tra Chelsea e Juve dei pro ...