Juve | Vlahovic ha 36 ore per accettare il Chelsea | che non assegna il numero di maglia a Lukaku

(Di martedì 8 agosto 2023) Come vi abbiamo scritto ieri sera, continua la trattativa fra lantus e ilper lo scambio fra Dusane Romelu. Un...

Sarà Emil Audero il terzo portiere dell'Inter, in prestito dalla Sampdoria. Laè l'unico club pronto a ingaggiare Lukaku, scambiandolo con. L'Arabia Saudita tenta Osimhen, ma il Napoli non molla. Le notizie di calciomercato di ...Il mercato dellaLa Juventus una volta definita la cessione di Dusanpotrebbe acquistare Romelu Lukaku dal Chelsea anche se diverse indiscrezioni di mercato confermano come l'arrivo del ...Dusane Romelu Lukaku potrebbero scambiarsi la maglia: ecco alcuni numeri delle ultime stagioni dei ...

Gli ex della Juve contrari allo scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku: le loro parole alla Gazzetta dello Sport Il tormentone dell’estate è la possibilità dello scambio tra Chelsea e Juve dei pro ...La vicenda dello scambio Vlahovic-Lukaku tra Juventus e Chelsea sembra non finire mai: proprio quando tutti gli indizi portavano a pensare a un raffreddamento della trattativa, arriva la variabile imp ...