Juve | la mossa per Holm

1 Il Chelsea ha comunicato i numeri di maglia per la stagione che è ormai alle porte. E a Lukaku non è stata riservata nessuna menzione. L'attaccante belga, in trattativa con la, è assente dalla numerazione: non avrà dunque un numero ufficiale con i Blues , un segnale forte che conferma come Pochettino possa e voglia fare a meno di lui.Il classe '93 attende ladei bianconeri. Il tanto chiacchierato scambio con Dusan Vlahovic ... Appena arrivato allaed estraneo alle dinamiche del calcio nostrano, può legare con 'Rom' ...La distanza non è enorme, all'interno di una cornice ormai chiara: Lukaku e soldi alla, ... quota non ancora soddisfacente per la Continassa ma si tratta comunque di un'apertura, di unaper ...

Juve, la mossa che sblocca Lukaku con Vlahovic al Chelsea. Il ... Calciomercato.com

L’allenatore Gigi Cagni si è espresso sulla possibile trattativa tra Juventus e Chelsea con lo scambio tra Vlahovic ... per me sta dando in pasto ai giornali questo ma si muove su altri fronti» ...Chiesa sembrava ad un passo dal lasciare la Juventus, ma sarebbe ora destinato a rimanere in quanto centrale nel progetto di Allegri ...