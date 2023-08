Juve | Facundo Gonzalez | ecco le parole di saluto al Valencia

Finora è arrivato il solo Weah, conGonzalez destinato però ad essere ceduto in prestito ... Da ricordare come non è una novità per lainserire nei contratti l'opzione di rinnovo al ...Juventus, ciao Zakaria Sul fronte uscite, invece, laha l'accordo con il Monaco per la ... De Winter , il neo acquistoGonzalez (Salernitana in pole), Bonucci stesso. ...Commenta per primo E' arrivato a TorinoGonzalez , difensore uruguaiano classe 2003, campione del Mondo Under 20 con la sua nazionale e nuovo acquisto della Juventus . In attesa di capire quale sarà il suo futuro prossimo, con la ...

Visite e firma per Facundo. Ora la Juve lo presterà per farlo crescere: tre club in lizza La Gazzetta dello Sport

Sul proprio account "Twitter", Facundo Gonzalez, difensore centrale uruguaiano classe 2003 della Juventus, "saluta" la sua ex squadra, il Valencia. Ecco quanto tradotto da "Tuttojuve.com": "Oggi si ...La Salernitana non molla la pista che porta al difensore della Juventus Facundo Gonzalez e ai centrocampisti bianconeri Fabio Miretti ed Hans Nicolussi Caviglia: come riportato da ...