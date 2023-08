Juve-Chelsea | si riduce la distanza per Vlahovic E Lukaku attende ancora il via libera | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 8 agosto 2023) 2023-08-07 23:50:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Un passo l’ha fatto la, un passo l’ha fatto il. I due club non sonoabbastanza vicini da poter pensare che la doppia operazionesi possa definire in dirittura d’arrivo. Ma di sicuro ora sono un po’ meno lontani, non in maniera decisiva ma un po’ meno distanti sì. Così può filtrare un tiepido ottimismo dalla Continassa dopo i contatti avvenuti in giornata. Che si possono riassumere proprio in un passo in avanti sia dellae in uno, più piccolo, del: non bastano, ma ci sono stati. Nel dettaglio,ndo il discorso alla quota da sommare al cartellino di Romeluper accontentare la ...