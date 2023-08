Italrugby | tutti gli azzurri convocati da Crowley per il raduno di San Benedetto del Tronto

(Di martedì 8 agosto 2023) Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, Kieran, ha reso nota la lista degli atletiperdi Sandel, in programma a partire da domenica 13 agosto in preparazione al terzo Test Match estivo deglie prima partita casalinga valida per le Summer Nations Series. Glisfideranno la Romania sabato 19 agosto alle ore 18:30 allo Stadio Riviera delle Palme (Diretta su TV8) che ospiterà nuovamente gliin un Test Match pre-mondiale a quattro anni di distanza dall’ultima volta dalla partita vinta contro la Russia per 85-15. I giocatoridallo staff tecnico sono trentasei, tra i quali figura anche il rientrante Enrico Lucchin, centro delle Zebre. ...

Due giocatori cresciuti nel vivaio dei Cavalieri Union, Paolo Buonfiglio e Lorenzo Pani, hanno esordito in Nazionale, diventando così i secondo e terzo giocatore pratese a raggiungere l'obiettivo. Una ...RUBGY - Nel secondo test match valido per l'avvicinamento ai Mondiali di settembre l'italrugby esce alla distanza e gioca una buona partita con i padroni ...