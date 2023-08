“Italia spaccata in due” Giuliacci irrompe a gamba tesa sul Ferragosto | la previsione

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 agosto 2023) In questi giorni l'anticiclone africano tornerà sui cielini e porterà ad un aumento delle temperature e a vedere un cielo sereno, con le giornate caratterizzata da una nuova ondata di caldo. Il tutto, secondo il colonnello Mario, dovrebbe protrarsi fino a, ma c'è un grosso intoppo per la seconda metà di agosto: “Si comincerà ad avere una maggiore dinamicità sul Nord Europa, da dove potranno partire dei fronti temporaleschi diretti da grandi cicloni. Il nostro paese potrebbe avere un nuovo break temporalesco che potrebbe interrompere la stabilità tipica di questo periodo estivo”. “Per quando riguarda il Nord- si legge ancora sul sito mario.it - l'anticiclone africano sarà più debole e potrà essere facilmente attaccato da correnti fresche in quota ...