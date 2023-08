Italbasket | Pozzecco | “Serbia e Grecia metteranno a dura prova le nostre energie”

(Di martedì 8 agosto 2023) La Nazionale Italiana di basket, partita da Verona, è arrivata ad Atene questo pomeriggio. Nella giornata di mercoledì 9 agosto andrà in scena la sfida contro laalle ore 18:45 italiane, valevole per torneo dell’Acropoli 2023; giovedì 10 agosto, invece, gli azzurro sfideranno la. Il commissario tecnico dell’Italia, Gianmarco, nel corso di una conferenza stampa, ha parlato delle due partite e anche del sorteggio dei gironi di qualificazione a EuroBasket 2025: “Siamo ad Atene per proseguire il nostro percorso di avvicinamento al Mondiale attraverso test di altro livello.sono due delle formazioni più forti in Europa elefisiche e mentali”. ...

