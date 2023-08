Istituzione Parco Nazionale del Matese | Cerreto FdI | è tutto pronto | ma De Luca blocca

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 8 agosto 2023) Caserta. L’deldel, sarebbe già avvenuta, così come si legge nella risposta inviata dal Ministro Frattin sollecitato dall’on. Marcocon un’interrogazione parlamentare n. 4-00944, se non ci fosse l’ ostruzionismo della Regione Campania che, non fornendo i dati richiesti, di fattola prosecuzione dell’iter. Lo denuncia l’on. MarcoCapogruppo in Commissione Agricoltura il quale sottolinea che il Governatore Desta gestendo la Regione Campania come sua proprietà privata senza tener conto di collaborazione istituzionale e senza considerare ciò che veramente porterebbe ricchezza nel nostro territorio. “È delevidente che a Denon interessa che il ...