In un sopralluogo compiuto oggi al confine nord diil ministro della difesa Yoav Gallant ha avvertito ilche, se si verificasse un nuovo conflitto, il Paese rischia di "tornare all'età della pietra". Lo afferma Haaretz sul proprio sito ...... in particolare in Yemen, Palestina e. Come nuovo ostacolo alla distensione, si potrebbe ... A ciò si aggiunge il rafforzamento della presenza degli Stati Uniti e dinella regione e l'...... e la deputata pentastellata Stefania Ascari , inper visitare i campi profughi palestinesi. ... IL CONFRONTO COHEN - TAJANI "continuerà a lavorare per impedire che questi fondi arrivino ...

Israele, Libano tornerà a età della pietra in caso guerra QUOTIDIANO NAZIONALE

In un sopralluogo compiuto oggi al confine nord di Israele il ministro della difesa Yoav Gallant ha avvertito il Libano che, se si verificasse un nuovo conflitto, il Paese rischia di "tornare all'età ...L’Arabia Saudita ha invitato i concittadini a lasciare “il prima possibile” il Paese dei cedri, seguita da altre nazioni del Golfo. Gli scontri fra fazioni palestinesi ad Aïn el ...