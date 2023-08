(Di martedì 8 agosto 2023) Un documento di straordinaria importanza. Per i contenuti e per lo spessore dei suoi sottoscrittori. "L'Elefante nella stanza della battaglia per la democrazia è l'occupazione". E' il titolo del ...

... dall'uguaglianza razziale ai diritti di aborto, ma non hanno prestato sufficiente attenzione all'elefante nella stanza: L'occupazione di lunga data diche, ripetiamo, ha prodotto un regime ...... la presenza dei miliziani sciiti lungo alcune zone contese tra Libano, Siria eè stata ... Non lasciamo le sorti del mondo nelle mani degli operatori del male, ma con decisione facciamo....... La decisione del tribunale è ' pesante e incomprensibile ', ha detto l'avvocato sottolineando che il suo assistito non aveva alcuna intenzione di offendere il sovrano. Marocco e...

Israele, l’appello-denuncia dei 600 per appoggiare la protesta Globalist.it

E’ il titolo del documento-petizione già sottoscritto da quasi 600 firmatari, per lo più accademici israeliani, israelo-americani e americani che invita ad appoggiare il movimento di protesta in ...Il giovane andriese, in forza all'Imperiali Atletica di Francavilla Fontana, è rientrato nella selezione presente al torneo under 20 ...