Isolamento per i positivi al Covid | ecco cosa dice il nuovo decreto

Leggi su 361magazine

(Di martedì 8 agosto 2023) approvato ieri, 7 agosto, in Consiglio dei Ministri Era nelle intenzioni del ministro della Salute Schillaci e da ieri è divenuto realtà ilche abroga l’sociale per ial, l’ultima norma prevista in pandemia e ancora in vigore. Durante la conferenza stampa al termine del Cdm, il ministro Schillaci ha detto: “In Cdm abrogato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone che erano state sottoposte alla misura diperché risultate positive al-19. Si tratta dell’ultimo divieto reale che riguardava il”. Poi ha spiegato: “L’andamento epidemiologico e la disponibilità dei vaccini ormai non rendono più necessaria questa misura, che negli ultimi tempi di fatto è stata largamente disattesa”. Leggi ...