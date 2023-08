Irpinia Terra di Mezzo " Cultura Ri - sorgente dal 31 Agosto al 6 Settembre

Al via la quarta edizione didi Mezzo " Cultura Ri - sorgente dal 31 Agosto al 6 Settembre , l'evento che toccherà sei comuni irpini in un connubio di arte, musica, cultura e tradizione. L'evento è ideato dal ......inpugliese. L'Avellino non si fermerà al solo ingresso di Thiago Cionek. Il difensore ha salutato la piazza di Reggio Calabria sui social ed è pronto per la nuova avventura in. Sono in ...... che con generosità e amore per la nostrahanno lavorato instancabilmente per rendere questa ... dell'associazione 'Cum Grano Salis', della Pro Loco 'Ugo Pedicini", del CSVSannio Ets e di ...

Compleanno speciale a Luogosano (AV), Nonna Giovanna compie 100 anni circondata dall’affetto della sua famiglia, dei suoi nipoti e con gli auguri del Sindaco e dell’Amministrazione comunale."Una tradizione che diventa occasione per rilanciare il centro storico con la partecipazione tutta la città. Ripartiamo dallo spirito di condivisione che ha sempre contraddistinto il Palio della Botte ...