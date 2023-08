Iris Setti | il femminicidio nasce dal maschilismo | quello che fa più male e l’indifferenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) “Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano.è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti” – pensiero di Antonio Gramsci Sono anni che scrivo di femminicidi e stupri, commessi da individui, impropriamente chiamati uomini. E lo ribadisco con forza, sono miserabili e spregevoli esseri umani, che in modo subdolo e strisciante si intrufolano nel cuore delle donne, per poi soggiogarle sino ad annullare la personalità. E, quando non riescono a “vincere”, uccidono o stuprano con inaudita violenza. A tal proposito rimembro la vicenda narrata nei Beati Paoli, dove la fanciulla Violante destinata contro il suo volere a sposare il giovane duca Della Motta si rifiutò di concedersi la notte stessa delle nozze; ferito nell’amor di maschio ...