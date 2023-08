Io non mi farò mai pentito | i verbali dell' interrogatorio di Messina Denaro E sul bimbo sciolto nell' acido dice | Non sono stato io

Il lavoroè più quindi una delle principali modalità di rapporto con la realtà,è più impegno con essa, scompare sempre più la coscienza di un compito nel mondo. Il lavoro regredisce a mera ...'Iomimai pentito' dice senza esitazioni il padrino di Castelvetrano, a cui recentemente è stato confermato l'ergastolo a a Caltanissetta per le stragi di Capaci e via D'Amelio , ...19.50 Messina Denaro a pm:mi pentirò mai "mimai pentito". Così Matteo Messina Denaro interrogato dopo l'arresto dai pm. Il verbale in cui il boss nega d'aver commesso stragi e omicidi e di aver trafficato in droga, ma ammette una ...

L’unico verbale di Matteo Messina Denaro: “Io non mi farò mai pentito Il Fatto Quotidiano