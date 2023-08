Inzaghi | l’Inter riconferma lui e non solo | le tempistiche dei rinnovi – TS

(Di martedì 8 agosto 2023) A breve arriverà il rinnovo contrattuale di Simone, intanto, pensa anche a quelli di altri giocatori. TuttoSport parla die di cifre.– Che la società nerazzurra avesse deciso di continuare a dare fiducia a Simoneera ormai chiaro a tutti. Sull’allenatore del, però, restava l’incognita legata al rinnovo di contratto, che è in scadenza il 30 giugno 2024. Anche questo tassello sta per essere messo al proprio posto, come ha fatto sapere il suo procuratore Tullio Tinti ieri. Stando a quanto riporta TuttoSport l’ufficialità del rinnovo, che sarà di un anno con un ritocco dell’ingaggio intorno ai 6 milioni di euro, avverrà prima dell’inizio del campionato. Subito dopo la chiusura della sessione estiva di mercato, poi, a settembre ...

Giuseppe Marotta, dirigente dell'(LaPresse) - Calciomercato. Dall'altra parte, Simone, non è mai apparso troppo ... Proprio'attaccante spagnolo, accostato anche alla Roma nelle scorse ...'Al Ahli aspetta il sì del polacco'. Di spalla la Juve: 'Lukaku è più vicino'. Spazio anche all': 'fino al 2025. Arriva Audero' . Si parla di spalla anche della Roma: 'Mezza Roma per ...Non è mai stato tenero Arrigo Sacchi nei confronti di Simonee non lo è nemmeno ora che ha prolungato il contratto con. Sulla Gazzetta'ex ct scrive