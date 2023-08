Investimenti | mercato obbligazionario ed economia reale | asset contro il caro prezzi

Leggi su impresaitaliana

(Di martedì 8 agosto 2023) Per limitare l’esposizione del portafoglio alvita scegliere strumenti potenzialmente redditizi. Per glibene il, perché garantirà dal 4 al 4,5% annuo e glinell’I tassi sui mutui galoppano a ritmo frenetico, come del resto l’inflazione, ma gli interessi sulle somme depositate sul conto corrente restano al palo. Le polemiche di questi giorni hanno di fatto ribadito la necessità di trovare soluzioni alternative. “Alcune realtà bancarie -spiega il consulente finanziario Simone Manferdini – si stanno adeguando offrendo rendimenti interessanti. Ma in realtà la soluzione migliore è quella di non lasciare troppo denaro sul proprio conto corrente, anche se il proprio profilo di rischio vuole rimanere ...