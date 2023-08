Intervista a Anna Maria Bernini nella nuova puntata di “Zona Bianca”

Intanto resta da capire see Marco si sposeranno e lasceranno la serie, per ora a svelare uno spoiler succoso ci ha pensato Maurizio Lastrico.Tra i protagonisti di uno degli episodi c'èFerzetti , che recita insieme alla figlia Greta ... L'è ricca di riferimenti alla quotidianità della famiglia Risi, per poi concentrarsi sulla ...Ha tre figli: Jack, 11 anni - avuto con l'attriceFaris - Lyla, 3, ed Eloise, 1 - nate dal ... Kennedy (foto Ansa) L'di Amica a Chris Pratt Dove va di bello In Messico, a Cabo San Lucas ...

Intervista ad Anna Zafesova sulla nuova condanna ad Aleksej ... Radio Radicale

Nell'appuntamento del 9 agosto su Retequattro si parla dei rincari estivi, la piccola Kata e approfondimento sul mondo delle diete Mercoledì 9 agosto, nel ...Abbiamo incontrato il cast della commedia amara che uscirà nelle sale italiane il prossimo 14 agosto. Ecco cosa ci hanno raccontato (interviste di Simone Zizzari) ...