Inter | tifosi in ansia | chi arriva in attacco?

...fitto di amichevoli su DAZN che si arricchirà per tutta l'estate e che permetterà aidi ... Salisburgo vs09/08/2023 19:00 [disponibile anche su ZONA DAZN - Sky canale 214] Telecronaca: ...'sputare' in faccia ai propricome ha effettivamente fatto lui' e anche: 'Il problema non è che lui abbia scelto la Juve,piuttosto che un'altra big al posto dell'. Il problema è che non ......Uniti con l'ennesima magia con la maglia dell'Miami. Il fenomeno argentino sta stupendo con le sue giocate e ha confezionato una prodezza che resterà impressa a lungo negli occhi dei. Un ...

L'attacco del CdS: prestiti e debiti, i tifosi dell'Inter meritano una proprietà diversa. Operazioni... Fcinternews.it

Dopo aver risolto il problema portiere, l'Inter deve trovare opzioni in attacco da affiancare a Lautaro e Thuram. Tra l'usato sicuro preferito da Inzaghi e le scelte futuribili della dirigenza, potreb ...Inter, ecco quante partite dovrà saltare Acerbi a causa dell’infortunio. Mentre la dirigenza di viale della Liberazione sta lavorando per consegnare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere competit ...