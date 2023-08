Inter | Sommer | 'Orgoglioso di unirmi a un club così iconico'

Commenta per primo L'premia Simone Inzaghi. Prolungandogli il contratto per un'altra stagione (dal 2024 al 2025), ... Infatti oltre agli arrivi di, Bisseck, Frattesi, Samardzic e Thuram ...... realizzando 21 gol e 9 assist - per 10 milioni di euro più uno di bonusall'(dal Bayern Monaco) L'ha finalmente il suo portiere: Yannè ufficialmente un giocatore ...Commenta per primo L'ha realizzato un video pubblicato su Instagram per far conoscere meglio l'ultimo acquisto Yannai tifosi. Di seguito, le parole dello svizzero. PRIMO RICORDO DA PORTIERE - 'Credo i guanti ...

Sommer arrivato nella sede dell'Inter: fra poco la firma sul contratto e l'ufficialità dell'arrivo Fcinternews.it

Bayern-Torwart Sommer nach Italien +++ Neuer Klub für Iniesta +++ Mourinho lehnt millionenschweres Angebot ab +++ Paris holt Stürmer aus Portugal +++ Abgang bei Hertha +++ Alle Infos im Transferticker ...Sistemato il reparto portieri, con l'arrivo ufficiale di Yann Sommer e quello ormai prossimo di Emil Audero, l'Inter non ha smesso di pensare a Bento dell'Athletico Paranaense, ma ...