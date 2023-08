Inter | Sommer | “Orgoglioso di essere arrivato qui Non vedo l’ora di iniziare”

(Di martedì 8 agosto 2023) La nuova esperienza di Yannall’è appena iniziata. Dopo una tribolata trattativa con il Bayern Monaco per liberare il portiere svizzero, alla fine nella giornata di lunedì 7 agosto è arrivata la fumata bianca della trattativa con la firma arrivata sempre nel pomeriggio di lunedì. In queste ore sono arrivate, invece, le prime parole diche su Instagram ha voluto commentare il suo arrivo a Milano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Yann(@y1) Queste le parole di: “E’ ufficiale, mi unisco all’. Far parte di un club così iconico con la sua grande tradizione mi rende, e nondi ...

