Inter | Avanti tutto con Inzaghi | rinnovo fino al 2025

(Di martedì 8 agosto 2023) L’vacon Simone: il tecnico vicino alcon il: ora l’obiettivo è quello di raggiungere la seconda stella L’prosegue con. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri pronti a blindare il tecnicoal. Il tecnico nella giornata di ieri ha limato gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il prolungamento di contratto. Con iladessoha “l’obbligo” di conquistare la tanto agognata seconda stella. L’accordo era stato trovato già durante la tourneè in Giappone: il tecnico continuerà a guadagnare 5 milioni a stagione. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

