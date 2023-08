Infortunio Osimhen a Castel di Sangro | trauma distorsivo alla caviglia destra

L'attaccante nigeriano si ferma per una distorsione alla caviglia Victorsi ferma per. L'attaccante nigeriano del Napoli, al centro delle news di calciomercato per le offerte dall'Arabia Saudita, si ferma per una distorsione alla caviglia destra ...Non sono buone le notizie che arrivano dall'allenamento mattutino del Napoli a Castel di Sangro. L'attaccante Victor, tornato in gruppo ieri pomeriggio, al centro del dibattito per la trattativa sul rinnovo e le voci dall'Arabia Saudita , ha rimediato una forte contusione ed è uscito dal campo zoppicando. ...infortunato nella partitella d'allenamento, piove in casa Napoli (LaPresse) - calciomercato.itL'imprevistoabbraccia dunque le continue e vibranti voci di mercato sul suo conto. ...

Infortunio Osimhen, esce zoppicando dal campo con una vistosa fasciatura | FOTOGALLERY CN24 CalcioNapoli24

Si ferma di nuovo Victor Osimhen: dopo i problemi all'adduttore di qualche giorno fa che gli avevano fatto saltare il match amichevole contro l'Augsburg, ora il nigeriano lascia ...(Adnkronos) - Victor Osimhen si ferma per infortunio. L'attaccante nigeriano del Napoli, al centro delle news di calciomercato per le offerte dall'Arabia Saudita, si ferma per una distorsione alla cav ...