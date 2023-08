Incontri letterari | con Zolla e Del Noce le due vie del pensiero spiritualista

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 8 agosto 2023) Nei ricordi del passato, rendendolo presente, mi sovvengono Elemireed Augusto Del. Oltretutto oggi attuali più che nel loro tempo, quando furono inattualissimi. Con Elemireebbi un’amicizia annunciata e rapidamente chiusa. Fu quando, negli anni che sovente ho ripresentato, tra Sessanta e Settanta del secolo andato, stavo per pubblicare, su “Nuovi Argomenti”, il “Saggio sulla letteratura italiana attuale”, che prese metà del fascicolo, cento pagine in caratteri minuscoli. La faccenda si seppe, oltretutto con Moravia ebbi amicizia e con le sue frequentazioni. Etra i molti, Elemire. Aveva scritto un testo che mosse la cultura: “Eclissi dell’intellettuale”, con grave polemica verso gli uomini di cultura, la svendita, il cedere al mercato, il confondere impegno politico con l’arte. Che passasse per ...