Incidente a Bergamo | investito e ucciso da un camion a Lallio

(Di martedì 8 agosto 2023) (Adnkronos) – E' morto sul posto dopo essere statoda unun uomo che si trovava a piedi in via Madonna a, in provincia di. L'stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 10.20. Sul posto sono intervenuti l'automedica, l'autoinfermieristica, l'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

E' morto sul posto dopo essere stato investito da un camion un uomo che si trovava a piedi in via Madonna a Lallio, in provincia di. L'stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 10.20. Sul posto sono intervenuti l'automedica, l'autoinfermieristica, l'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri.stradale mortale a Lallio, in provincia di. Secondo le prime informazioni un uomo è stato investito da un camion morendo sul colpo. E' successo in via Madonna. Sul posto i ...Il crollo delle forme di Grana Padano Il drammaticoè avvenuto attorno alle ore 21 di ... In men che non si dica, sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco di, ...

Bergamo, l'imprenditore schiacciato da 15mila forme di Grana ... Open

ULTIMA ORA. L’allarme è scattato intorno alle 10 di martedì 8 agosto nella zona industriale del paese.Un uomo nella mattinata di oggi martedì 8 agosto è morto dopo esser stato travolto da un camion a Lallio in provincia di Bergamo ...