Incendio in una tipografia di Volla | sul posto vigili del fuoco e carabinieri

È stato spento un incendio di proporzioni significative che ha interessato la tipografia "Russo Group", in via Rossi. Sul posto, oltre ai militari della locale Stazione, sono presenti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. Nessuno dei dipendenti risulta al momento ferito o ancora dentro alla struttura. Non si esclude evento di natura accidentale. Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di Torre del Greco.

