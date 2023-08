Incendio in un negozio di biciclette elettriche in via dei Cerchi

(Di martedì 8 agosto 2023) CRONACA DI ROMA – Tensione e preoccupazione hanno caratterizzato l’atmosfera nei pressi del Circo Massimo, a poche ore dall’eccezionale concerto di Travis Scott, che ha scosso la città di Roma. Nel cuore del fermento, unha devastato undia noleggio in via dei, intorno alle 18 di ieri. La rapida reazione della squadra dei vigili del fuoco di Ostiense e del personale di vigilanza presente al Circo Massimo, unitamente alla collaborazione della polizia locale di Roma Capitale, ha evitato conseguenze ancor più gravi. Ilè stato investito dalle fiamme, mettendo a rischio decine di batterie al litio, ma l’attento e veloce intervento delle squadre di soccorso ha impedito che l’si propagasse, scongiurando ...

