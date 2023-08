AlfonsoScanio presidente della fondazione Univerde nell'agosto del 2000 da ministro dell'... oggi la sensibilità è aumentata ed è bene inasprire le pene perdolosi ma resta il problema ...Ma quale cambiamento climatico Sono tuttidolosi! E Angelo Bonelli Ha invocato il reato ... AlfonsoScanio, per esempio, ha chiesto un tso per quelli che negano il cambiamento ......in queste ore eventi climatici estremi che stanno sconvolgendo l'Italia divisa in due trae ... AlfonsoScanio si augura che questi cataclismi facciano "aprire gli occhi anche a questa ...

Incendi, Pecoraro Scanio: "Sostegno a protezione civile" - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Roma, 8 ago. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde nell'agosto del 2000 da ministro dell'agricoltura fece approvare con decreto legge l'introduzione nel codice ...ROMA (ITALPRESS) - "Ricordo che il 423bis è l'unica norma penale introdotta nel codice da un ministro dell'agricoltura. Dovetti insistere e assumermene la ...