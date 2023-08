Si va dalle misure per agevolare gli investimenti esteri ina quelle per combattere il ... Presenti anche le norme sul processo penale, quelle suglie sul Covid Il Consiglio dei ministri ,...Come ha detto il segretario di Forza, Antonio Tajani, con questa iniziativa l'esecutivo dà ...Dobbiamo pagarli bene) all'inasprimento delle pene - da 4 a 6 anni - per chi appicca gli, ...... dell'Anticiclone Nordafricano riporterà il 'Cammello' indal weekend , ovvero l'espansione ... Il vento che, dopo aver favoritodiffusi in Sardegna, tenderà ad attenuarsi decisamente ...

Incendi in Italia, la gran parte è innescata dalla criminalità organizzata WIRED Italia

Da gennaio a luglio 2023 sono andati a fuoco più di 51 mila ettari di territorio, una superficie pari a 73 mila campi da calcio. E il 72,5% di questi incendi è doloso ...Secondo recenti studi scientifici (con la partecipazione di Fsc Italia), i territori con una gestione forestale più attiva sono meno colpiti dagli effetti degli incendi. Intanto, ecco un protocollo d’ ...