Incendi | Cantalamessa Lega | ' bene approvazione nostra proposta contro piromani'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Siamo molto soddisfatti per l', in Consiglio dei ministri, delladellasull'inasprimento delle pene verso i, così come che abbia subito trovato l'appoggio dei nostri alleati di Fratelli d'Italia. Si tratta, effettivamente, di un'iniziativa di buonsenso per contrastare una vera e propria piaga. Chi causa uno è un criminale e come tale è giusto che paghi senza nessuno sconto. Tolleranza zerochi danneggia i nostri territori e mette a rischio i cittadini". Così in una nota il senatore dellaGianluca, primo firmatario dellae responsabile del dipartimento Antimafia del partito.