In memoria di Golubovskij | che rivendicò i russi che la Russia ha preteso di prendere in ostaggio

(Di martedì 8 agosto 2023) Evgenij Mikhailovichè morto il 6 agosto a Odessa, dove era nato nel dicembre del 1936. Di famiglia ebraica, aveva studiato al Politecnico cittadino, dal quale, a vent’anni, rischiò di essere espulso per aver promosso un incontro sull’arte contemporanea che scandalizzò i titolari del realismo socialista: intervennero per lui Il’ja Ehrenburg e Boris Polevoy, giornalisti e scrittori della generazione precedente troppo autorevoli per essere ignorati. Lavorò per alcuni anni come ingegnere, ma era vocato all’arte, alla poesia e alla letteratura, al giornalismo, e soprattutto all’amore per Odessa, la sua storia e le sue memorie. E’ stato critico d’arte e promotore di artisti, fondatore e direttore di giornali e riviste, animatore di circoli letterari e di musei, scrittore prolifico e devoto alle amicizie. Era sposato con Valentina Stepanovna Golubovskaya ...