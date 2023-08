Un adulto e quattro minori senza casco in sella a uno scooter nel Napoletano: un'immagine drammatica che evidenzia l'assenza di buon senso e di istinto di protezione degli adulti verso i più ......spaziano dalla deroga al tetto sugli stipendi per la società che costruirà il ponteStretto ... Secondo un'analisi del sindacato First Cisl, i primigrandi istituti di credito (Intesa San ...Considerando l'impiego di dieci uomini in campo più Rui Patricio , in panchina ci sarannoelementi di movimento più qualche giovane, Svilar e Boer . Una situazione surreale , e che ...

"In cinque sullo scooter, tutti senza casco" Denuncia a Napoli - "In ... QUOTIDIANO NAZIONALE

L’ennesimo dopo mesi sulle montagne russe e i trenta giorni "blindati" nello ... Clementy è chiamata a corrispondere 17 milioni entro il 21 agosto (compresi i cinque non ancora versati) e 95 a ...Un adulto e quattro minori senza casco in sella a uno scooter nel Napoletano: un'immagine drammatica che evidenzia l'assenza di buon senso e di istinto di protezione degli adulti verso i più fragili.