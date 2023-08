Imu e Tari | a Latina in arrivo uno sportello dedicato ai professionisti

(Di martedì 8 agosto 2023)– La giunta del sindaco Matilde Celentano ha approvato un protocollo d’intesa con l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili diper l’istituzione e organizzazione di due sportelli Imu e, dedicati alle pratiche che richiedono tempi di lavorazione più lunghi. L’obiettivo è quello di consentire un’assistenza tecnica più spedita senza penalizzare la normale utenza. “L’accordo che andiamo a disciplinare con l’Ordine dei commercialisti – ha affermato il sindaco Celentano – rappresenta una buona pratica di collaborazione che l’amministrazione comunale vuole stringere per dare risposte più celeri ai cittadini e al contempo migliorare i servizi, avvalendosi di consigli e suggerimenti che arrivano dalle professionalità”. L’iniziativa, arrivata in giunta su indirizzo dell’assessore Ada Nasti, ha la finalità di ...

LATINA – Imu e Tari, in arrivo uno sportello dedicato ai professionisti per la gestione dei casi più complessi. La giunta del sindaco Matilde Celentano ha approvato, nella seduta di oggi, un protocoll ...