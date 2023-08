Importanza dei Denti Sani | Il Contributo di Cristian Guidi | Fondatore di Implantomat

Leggi su citypescara

(Di martedì 8 agosto 2023) Il Collegamento trae Benessere Generale La bocca è la porta d’ingresso al corpo e svolge un ruolo vitale nell’assunzione di nutrienti essenziali attraverso il cibo che mangiamo. Tuttavia, è anche un ambiente favorevole per la proliferazione di batteri dannosi. La mancanza di una corretta igiene orale può portare alla formazione di placca batterica, che a sua volta può causare carie, gengivite e persino malattie gengivali più gravi come la parodontite. Le malattie gengivali non sono limitate alla bocca, ma possono avere un impatto su altre parti del corpo. Ricerche scientifiche hanno dimostrato che l’infiammazione cronica associata alle malattie gengivali può essere collegata a problemi di salute come il diabete, le malattie cardiache e persino l’infiammazione sistemica. Manteneree gengive in buona salute non solo ...