(Di martedì 8 agosto 2023)alle stelle. L’operazione cartelloni voluta da Adolfo Urso per rendere il prezzo dei carburanti più trasparente, favorendo gli automobilisti nella scelta del distributore più conveniente, è scattata da un settimana esatta, ma negli stessi giornie diesel hregistrato una vera e propria, di oltre 3 centesimi al litro per lae di ben 5 centesimi per il gasolio...

Da notare anche che il gruppo di comuni balneari romagnoli presenti fra i primi 20 posti... Sempre stando alla fotografia scattata dallo studio, emerge anche l'nazionale del fenomeno ...... alle prese con l'dei costi delle materie prime e dei costi per il Lavoro in generale. ... Se il presidenteRegione Liguria rassicura che in Liguria la torta di riso non finirà più - ...... dell'aumento di mutui e affitti, dell'del carrellospesa e del costo dei carburanti" mentre per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse recuperate il sindacato non ha dubbi: "Sono ...

Impennata della benzina, verde ai massimi da un anno Gazzetta del Sud

Nuovi aumenti sui prezzi di benzina e diesel: ecco quali sono le motivazioni e la protesta delle associazioni dei consumatori ...Zoom, che è diventata la piattaforma di videoconferenza di riferimento durante la pandemia, ha recentemente richiesto ai suoi dipendenti di tornare in ...