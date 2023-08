Leggi su iltempo

(Di martedì 8 agosto 2023) Nuova polemica per Chiara Ferragni e Fedez. I due ad Ibiza si sono scattati un selfie sulla spiaggia libera. L'idea che la coppia abbia scelto la scomodità di una spiaggia di ghiaia senza lettini piuttosto che gli agi e i lussi, ai quali sono abituati e che non hanno paura di ostentare, non ha convinto i follower di Ferragni e si è scatenato il putiferio sui social.