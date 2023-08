Ilary-Totti | ci risiamo | l’ultimo gesto non passa inosservato | Altra bufera

Leggi su rompipallone

(Di martedì 8 agosto 2023)-Blasi, non è ancora finita. Spunta la provocazione proprio attraverso i social, ai fan non è sfuggito il tutto. La storia traBlasi e Francescoha raccolto per anni l’attenzione mediatica, diventando una di quelle più seguite dal pubblico dei social ed anche del mondo dello spettacolo. Una coppia nata sotto una buona stella, con due protagonisti di due mondi molto diversi. Da un lato il capitano della Roma, amato nella capitale ma anche da tutto il mondo del calcio. Dall’, invece, una showgirl che ha saputo conquistare il pubblico televisivo grazie alla sua bellezza ma successivamente anche grazie a grandi capacità davanti alla telecamera. Entrambi erano giovanissimi quando si sono sposati. Hanno messo su famiglia, tre figli: Christian, Chanel ed Isabel. Ad oggi restano due personaggi molto ...