Ilary Blasi smentisce la crisi con Bastian | foto e video da innamorati

Leggi su dilei

(Di martedì 8 agosto 2023) Le voci sulla vita sentimentale disono insistenti ormai da più di un anno. Inizialmente si parlava di presunti suoi tradimenti, poi di quello di Francesco Totti e infine di divorzio. Alle numerose voci sulle diatribe interne all’ormai ex coppia, in vista del tribunale, si è poi aggiunto il capitoloMuller. Con una certa regolarità pare che la celebre conduttrice sia destinata a tornare single. In molti hanno messo in dubbio la veridicità della sua nuova storia d’amore, supponendo anche si trattasse di un gioco social per punire l’ex marito. Di recenteera stato nuovamente indicato come acqua passata, e invece le nuove storie Instagram dellaconfermano come il loro sia un grande amore, per quanto ancora nelle prime fasi.: ...